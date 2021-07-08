Сборная Англии по футболу обыграла датчан и впервые вышла в финал ЧЕ.

Встреча на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в дополнительное время. В финале на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 11 июля сборная Англии сыграет с командой Италии, которая в полуфинальном матче

в серии пенальти победила испанцев.