Телеканал Си-эн-эн утверждает, что Дональд Трамп положительно отзывался об Адольфе Гитлере.

Телеканал ссылается на готовящеюся к изданию книгу журналиста «Уолл-стрит джорнэл» Майкла Бендера. По его сведениям, в 2018 году в ходе поездки в Париж по случаю годовщины окончания Первой мировой войны тогда еще президент США в разговоре с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли сказал, что «Гитлер делал много хорошего» и при нем Германия добилась прироста экономических показателей. В пресс-службе экс-президента утверждения Бендера уже отвергли.