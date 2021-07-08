Бывшему главреду телеграм-канала NEXTA Роману Протасевичу разрешили под домашним арестом вести твиттер.

В одной из первых записей он утверждает, что ведет страницу «без присмотра». Протасевича задержали 23 мая после того как самолет Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. 25 июня Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. По словам адвоката, на это решение повлияла встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко.