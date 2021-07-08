Мосгорсуд отклонил иск Ильи Яшина на недопуск до сбора подписей к выборам в МГД.

По словам самого политика, в ходе заседания сотрудники прокуратуры представили скриншоты из телеграм-канала «Илья Яшин» с призывами поддержать Алексея Навального и его сторонников. Яшин утверждал, что что не вел этот канал, однако судья его возражения во внимание не принял.