Минфин предложил повысить страховые взносы с зарплат выше 122 тыс. руб.

По сведениям Forbes, ведомство представило свои соображения бюджетной комиссии 1 июля. Сейчас работодатель платит в пенсионный фонд 22% до тех пор, пока зарплата накопленным итогом не превысит 1,46 млн руб. После этого ставка падает до 10%. Министерство хочет повысить этот лимит, что заставит работодателей дольше делать отчисления по обычному тарифу, а не по льготному. По подсчетам Минфина, к 2024 году это позволит дополнительно собирать в бюджет 45 млрд руб. Еще одна мера — расширение налогооблагаемой базы по налогу на дорогое имущество — совокупной стоимостью свыше 500 млн руб. Его владельцев хотят обложить налогом по ставке 0,3%. В правительстве эти сведения не комментировали.