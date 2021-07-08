Дональд Трамп подал в суд на Facebook, Twitter и Google и их руководителей.

Иск связан с блокировкой аккаунтов экс-президента США в этих соцсетях. По словам самого Трампа, он не рассчитывает на мировое соглашение, но ожидает, что этот судебный процесс окажет важное влияние на дальнейшую ситуацию с регулированием деятельности соцсетей в стране.