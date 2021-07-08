Поисково-спасательная операция на месте обрушения 12-этажного жилого дома в Майами завершена.

Об этом, как пишет New York Times, местные власти сообщили родственникам погибших и пропавших без вести. По словам спасателей, шансы найти выживших – минимальны. Дом частично обрушился 24 июня. На сегодняшний день подтверждена гибель 46 человек, еще 94 считаются пропавшими без вести.