Рост потребительских цен в июне в годовом выражении составил 6,5%.

Как следует из данных Росстата, это максимальное значение с августа 2016 года. Продукты питания по сравнению с июнем 2020 года в среднем подорожали более чем на 8,5%. Сильнее всего поднялись цены на сахар, подсолнечное масло и куриные яйца. Из непродовольственных товаров за год сильнее всего подорожали стройматериалы – на 24%.