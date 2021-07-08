Рост потребительских цен в июне в годовом выражении составил 6,5%.

Как следует из данных Росстата, это максимальное значение с августа 2016 года. Продукты питания по сравнению с июнем 2020 года в среднем подорожали более чем на 8,5%. Сильнее всего поднялись цены на сахар, подсолнечное масло и куриные яйца. Из непродовольственных товаров за год сильнее всего подорожали стройматериалы – на 24%.
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