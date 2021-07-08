На задержанную на выходе из спецприемника Марию Алехину составляют протокол за неповиновение полиции.

Как сообщил ИФ адвокат Александр Альдаев, участницу Pussy Riot собираются оставить на ночь в отделе полиции. Ей грозят новые 15 суток административного ареста. Накануне сообщалось о задержании еще одного участника Pussy Riot — Александра Софеева. Он был задержан в пункте вакцинации в Гостином дворе. Как рассказал адвокат Мансур Гильманов, в полиции на Софеева был составлен протокол за мелкое хулиганство, он также оставлен на ночь в отделении полиции. Перед задержанием он тоже только вышел из спецприемника после 15 суток ареста.
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