Пожар в порту Дубая локализован.

Как сообщает правительство эмирата, погибших и пострадавших нет, суда, пришвартованные поблизости, не пострадали. Ранее сообщалось о взрыве, прогремевшем на контейнеровозе, который находился в порту Джабаль-Али. В сети появилось ролики с моментом взрыва. На кадрах из самого порта видно, как огонь перекинулся на причал. Причины случившегося пока не установлены.