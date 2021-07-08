Власти Гаити предполагают, что убийство президента Жовенеля Моиза совершили иностранные наемники.

Как рассказал РИА Новости посол страны в США Бокчит Эдмонд, видеозапись показывает, что они говорили по-испански и по-английски и выдавали себя за агентов Управления по борьбе с наркотиками США. При этом дипломат подчеркнул, что не верит в эту версию. Местная пресса пишет, что убийство Моиза мог совершить отряд из четырех колумбийцев и трех венесуэльцев, связанных наркомафией Гаити. Сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома президента