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00:06, 08 июля 2021

В Москве сегодня простятся с режиссёром Владимиром Меньшовым

Прощание состоится в Доме кино Союза Кинематографистов. Похоронят Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище.


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