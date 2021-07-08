Владимир Путин сегодня откроет движение по ЦКАДу – новому автомобильному кольцу, опоясывающему Москву

Глава государства «посетит Центральный пункт управления ЦКАД, откуда запустит движение по заключительному участку дороги, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Центральная кольцевая автомобильная дорога имеет протяженность свыше 330 километров, большая часть трассы – около 260 километров – будет платной, стоимость одного километра лоя легковых автомобилей начинается от 2,5 рублей. Проект ЦКАД считается президентским и находится на особом контроле у властей. Строительство дороги началось в 2014 гогу, трасса призвана разгрузить столицу от транзитного грузового трафика. Это один из самых масштабных инфраструктурных проектов в московском регионе. Он обошелся более чем в 340 миллиардов рублей и стал поводом для уголовного дела в отношении бывшего руководителя госкомпании «Автодор».

Против строительства ЦКАД выступали в Гринпис – в природоохранной организации говорили о масштабной вырубке лесов под трассу и ущербе экологии Подмосковья