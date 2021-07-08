Роспотребнадзор и Минздрав должны представить план по достижению коллективного иммунитета от covid среди 80% россиян

Такое поручение ранее им выдал премьер-министр Михаил Мишустин.

От нескольких ведомств в правительстве требуют, в первую очередь, актуализировать математическую модель вакцинации россиян. Она, как следует из поручения, должна учитывать, в том числе, и ввод вакцин от коронавируса иностранцам и лицам без гражданства, а также ревакцинацию с учетом вирусных мутаций. От Роспотребнадзора и Минздрава также потребовали рассчитать потребность в препаратах. Все это ведомства должны подготовить уже сегодня.

Комментируя поручения премьер-министра, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что при определении коллективного иммунитета будут учитывать также и переболевших. При этом сроки, когда этот показатель планируется довести до 80%, пока не уточняются.

Ранее же власти говорили о необходимости вакцинировать 60% россиян, то есть почти 69 млн человек (речь идет о гражданах старше 18 лет). При этом подобный показатель в правительстве хотели достичь к сентябрю. В то же время, по подсчетам интернет-издания РБК, общее количество россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляет пока только чуть менее 25 млн человек.

В нескольких российских регионах власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил о резком росте темпов вакцинации. По словам градоначальника, за сутки прививочные пункты посетили свыше 100 тысяч человек.