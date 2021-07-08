Команда Англии не смогла в основное время победить сборную Дании в полуфинале чемпионата Европы по футболу

Счет 1:1 – впереди добавленное время. При этом на счету англичан, несомненных фаворитов, судя по ставкам букмереров, нет в этой встрече на стадионе Уэмбли в Лондоне ни одного мяча. Первый гол забил на 30-й минуте Миккель Дамсгор, которому на прошлой неделе исполнился 21 год. Затем англичане провели атаку, в конце которой мяча коснулся капитан датчан Симон Кьер – за ним засчитали автогол.

Победитель встречи сыграет в финале с командой Италии.