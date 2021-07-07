В США в возрасте 85 лет умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

Он страдал от болезни Паркинсона. Его сын – известный голливудский актер Роберт Дауни-младший, известный по ролям Железного человека и Шерлока Холмса.
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