Участнице Pussy Riot Марии Алехиной грозит очередной арест на 15 суток

Как сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Александр Альдаев, ей вменяют неповиновение полиции и собираются оставить в отделении полиции на ночь. Мария Алехина была задержана днем на выходе из спецприемника, где отбыла 15 суток ареста. На ночь оставляют в полиции и другого участника группы Pussy Riot Александра Софеева. В отношении него составлен протокол о мелком хулигантстве, сказал адвокат Мансур Гильманов. Софеев был задержан после того, как сделал вторую прививку от коронавируса. Ночью его отпустили после 15 суток административного ареста.
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…
Популярное за неделю
Один из крупнейших международных научных журналов Nature выпустил обзор российской вакцины от коронавируса «Спутник» «Спутник» уже применяется в 67 странах. Власти этих стран проводят собственные проверки безопасности, и с их стороны точно так же до сих пор не зафиксировано ни одного случая тяжелых побочных эффектов…