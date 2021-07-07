Участнице Pussy Riot Марии Алехиной грозит очередной арест на 15 суток

Как сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Александр Альдаев, ей вменяют неповиновение полиции и собираются оставить в отделении полиции на ночь. Мария Алехина была задержана днем на выходе из спецприемника, где отбыла 15 суток ареста. На ночь оставляют в полиции и другого участника группы Pussy Riot Александра Софеева. В отношении него составлен протокол о мелком хулигантстве, сказал адвокат Мансур Гильманов. Софеев был задержан после того, как сделал вторую прививку от коронавируса. Ночью его отпустили после 15 суток административного ареста.