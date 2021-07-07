Школа в Сургуте решила закупить форму сотрудников НКВД

Как пишет издание «Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок, на это потратят больше ста тысяч рублей. Судя по размерам десяти комплектов гимнастерок, галифе, кирзовых сапог и фуражек, их покупают для старшеклассников. Отмечается, что эта школа регулярно проводит мероприятия патриотической направленности.