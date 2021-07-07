Госдепартамент США не исключил военной помощи Гаити из-за убийства президента страны

В ведомстве отметили, что сообщения о том, что нападения якобы совершили сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками, являются ложными. Тем временем, власти Доминиканы, расположенной на том же острове, расследуют сообщения о том, что убийцы могут скрываться на территории республики.