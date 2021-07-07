Двух участников группы Pussy Riot задержали сегодня в Москве после того, как они отбыли 15 суток ареста

Марию Алехину силовики встретили прямо на выходе из спецприемника и без объяснения причин затолкали в машину, а Александра Софеева задержали на выходе из Гостиного двора, где он делал прививку от коронавируса. Вместе с ним был задержан фотограф Дмитрий Воронцов.

Как рассказал адвокат Мансур Гильманов радиостанции «Эхо Москвы», в отношении них намеренно применяются репрессивные методы.

«Их задержали на выходе из гостиного двора, когда они проходили вакцинацию. К ним подошли сотрудники полиции и попросили пройти в отдел. Рядом были сотрудники в штатском и снимали на видео сам процесс задержания.

Вменяется Сафееву и Воронцову мелкое хулиганство, которого они не совершали.

Я считаю, что эти действия сотрудников полиции они в целом носят характер политических репрессий, фактически участников арт-группы Pussy Rio выживают из страны таким образом, фактически лишают гражданства, предлагают покинуть Россию», — сказал адвокат.

По мнению Гильманова, эти репрессивные методы уже опробованы в отношении другой участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной.

«Завтра им предстоит судебное разбирательство. Формально судья рассмотрит протокол и назначит наказание в виде административного ареста на 15 суток. пока они не покинут территорию РФ», — сказал М.Гильманов.

На прошлой неделе, через день после отбытого ареста, была задержана участница Pussy Riot Вероника Никульшина, которую вновь арестовали на 15 суток.

