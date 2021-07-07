В Гаити после убийства президента ввели военное положение, закрыли границы и объявили двухнедельный траур

Международное сообщество опасается всплеска насилия в стране.

Мировые лидеры, среди них премьер Великобритании, президент Мексики, лидер Колумбии, выражают соболезнования семье убитого Жовенеля Моиза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что смерть президента Гаити может привести к «риску нестабильности и эскалации насилия». Американский лидер Джо Байден заявил, что шокирован произошедшем – Вашингтон готов оказать помощь стране. В ООН также предложили помощь в расследовании убийства и призвали жителей Гаити отказаться от насилия. Это преступление подрывает демократический порядок в стране и в регионе, заявили власти Доминиканы. Они временно закрыли границу с Гаити.

На убийство отреагировали и в российском МИДе – там считают, что к убийству Моиза привел внутренний конфликт, разгул преступности в стране. Власти республики ранее заявили, что на резиденцию президента напала группа иностранных граждан. По данным СМИ, убийцы заявили, что являются представителями Управления по борьбе с наркотиками США, однако в соответствующем американском ведомстве уже указали, что это не соответствует действительности.

Совет безопасности ООН завтра проведет заседание по ситуации в Гаити