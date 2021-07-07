Посол в США Анатолий Антонов уверяет, что Россия сделает все, чтобы остановить кибератаки со своей территории

В интервью телеканалу Bloomberg глава дипмиссии, который недавно вернулся в Вашингтон, подчеркнул, что Россия не участвовала в недавних нападениях на инфраструктуру США и других западных стран. В мае хакеры взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipe Line. На прошлой неделе, по сведениям американских СМИ, была предпринята кибератака на сети Республиканской партии.
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