Восьмикратный победитель теннисного турнира в Уимблдоне Роджер Федерер не смог выйти на этот раз в полуфинал

Швейцарский спортсмен, который занимает восьмое место в мировом рейтинге, проиграл сопернику из Польши Хуберту Хуркачу со счетом 6:3, 7:6, 6:0. Хуркач впервые в своей карьере дошел до полуфинала турнира серии Большого шлема.