Посол Гаити в США сообщил, что супругу убитого президента эвакуируют в больницу Майями

По словам дипломата, Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Она была ранена во время нападения, когда ночью был убит ее муж – 53-летний Жовенель Моиз. Изначально сообщалось, что супруга президента скончалась в госпитале. Власти ряда стран, в том числе Россия, выразили соболезнования в связи с убийством лидера Гаити.