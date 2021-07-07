Посол Гаити в США сообщил, что супругу убитого президента эвакуируют в больницу Майями

По словам дипломата, Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Она была ранена во время нападения, когда ночью был убит ее муж – 53-летний Жовенель Моиз. Изначально сообщалось, что супруга президента скончалась в госпитале. Власти ряда стран, в том числе Россия, выразили соболезнования в связи с убийством лидера Гаити.
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…
Популярное за неделю
Один из крупнейших международных научных журналов Nature выпустил обзор российской вакцины от коронавируса «Спутник» «Спутник» уже применяется в 67 странах. Власти этих стран проводят собственные проверки безопасности, и с их стороны точно так же до сих пор не зафиксировано ни одного случая тяжелых побочных эффектов…