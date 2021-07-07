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Эксклюзив Эха 20:45, 07 июля 2021

Преображенский суд рассмотрит 8 июля уголовное дело Любови Соболь

Преображенский суд рассмотрит 8 июля уголовное дело в отношении экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК – признан в России иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь. Как сказал ее адвокат Владимир Воронин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», завтра состоится повторное предварительное слушание, так как аналогичное было в Тверском суде.
«Завтра состоится повторное предварительное слушание по делу Любови Соболь, потому что аналогичное было в Тверском суде, после чего было передано в Преображенский», — сказал он.
Защиту удивил тот факт, что на эту передачу уголовного дела из одного суда в другой Генеральная прокуратура даже не обжаловало это решение.
«В Тверской суд дело направила Генеральная прокуратура, которая считала, что дело должно рассматриваться в Тверском. Но когда судья Тверского суда решила, что дело необходимо передать в Преображенский суд, Генпрокуратура даже не обжаловала это решение. Настолько Генпрокуратура стала органом без какой-либо собственной позиции, без собственного мнения, что они даже не обжаловали это решение», — отметил В.Воронин.
Также адвокат отметил, что намерен заявлять ходатайство о возврате дела прокурору. «Потому что мы полагаем, что оно составлено с большим количеством нарушений. Это дело должно вернуться на стадию следствия и должно быть прекращено, потому что в действиях Любови нет никакого состава преступления. Тверской суд к нам не прислушался, поэтому я надеюсь, что Преображенский суд это сделает и дело будет возвращено прокурору», — сказал он.


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