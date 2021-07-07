Больше полумиллиона жителей Москвы за неделю сделали прививку от коронавируса, — сообщает столичный оперштаб

Речь идет о первом компоненте вакцины. Среди них разыграли пять автомобилей «Рено Логан». Следующий розыгрыш машин состоится 14 июля. Ранее в столице, а вслед за этим в целом ряде регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения.