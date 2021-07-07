Супруга Александра Шестуна сообщила, что прокуратура проведет проверку по факту его избиения в больнице

Юлия Шестун сказала агентству ТАСС, что к ее мужу накануне вечером приезжал сотрудник управления ведомства по Тверской области. Ранее адвокат бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Алексей Барановский сказал, что 21 июня Александр Шестун был избит прямо в здании больницы ФСИН в Торжке на глазах у свидетелей. Во ФСИН это отрицают.