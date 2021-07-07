Украина присоединилась к центру энергобезопасности НАТО

Флаг страны был поднят перед его зданием в Литве. Директор структуры сказал, что для нее представляет ценность тот опыт, который накоплен Украиной во время отражения кибератак против энергетической инфраструктуры страны, — сообщило министерство обороны прибалтийской республики.