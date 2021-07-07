Президент США Джо Байден заявил, что шокирован чудовищным убийством лидера Гаити

По его словам, Вашингтон готов оказать помощь стране, — сообщили в Белом доме. Соболезнования семье убитого президента выразили власти ряда стран, в том числе Россия. 53-летний Жоневель Моиз был убит неизвестными этой ночью в своей резиденции. Как пишет газета «Майями Герольд», на видео нападения один из неизвестных представился сотрудником американского управления по борьбе с наркотиками. В самом ведомстве заявили, что это были наемники.

Исполняющий обязанности премьер-министра объявил в Гаити военное положение.



Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз находится в критическом состоянии, ее эвакуируют в один из госпиталей Майами. Об этом в среду агентству Рейтер сообщил посол республики в США Эдмон Бокши. Ранее появлялись сообщения о ее смерти.