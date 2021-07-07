«Новая газета»: Мосгорсуд отменил решение о блокировке видео на YouTube об усыновлении геями

Ролик выпустил год назад журналист Карен Шаинян, он постарался развенчать связанные с этой темой стереотипы. Примерно через полгода организация «Народный совет» потребовала его заблокировать. Как сказали изданию в пресс-службе суда, дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

