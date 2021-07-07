В ОДКБ сообщили о просьбе Таджикистана помочь с охраной границы с Афганистаном

В одиночку справиться с этой задачей представляется сложным, — говорится в обращении постпреда страны на сайте организации Договора о коллективной безопасности. Как передает Интерфакс, по словам дипломата, запрещенная в России террористическая организация «Талибан» взяла под контроль в Афганистане участки вдоль границы общей протяженностью более чем в 900 километров.
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