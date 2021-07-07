Россиянин Карен Хачанов проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Уимблдоне

Он уступил представителю Канады Денису Шаповалову со счетом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6. Встреча продолжалась почти 3,5 часа. За выход в финал турнира серии Большого шлема Шаповалов сразится с действующим чемпионом и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.