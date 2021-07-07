В Калининграде задержали сотрудницу поликлиники, продававшую сертификаты о вакцинации

От полутора до 3,5 тысяч рублей просила старший администратор одной из поликлиник Калининграда за имитацию прививки от коронавируса. Сама она услугу описывает так: проводила людям вакцинацию без уколов, неиспользованный препарат сливала в раковину, а в документах писала, что люди провакцинированы. Теперь ей вменяют подделку сертификатов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Привлечь к ответственности могут и клиентов женщины – ее услугами успели воспользоваться около 20 человек. В областном правительстве прокомментировали задержание сотрудницы поликлиники. Там подчеркнули, что подобные действия в условиях повышенного спроса на прививку от коронавируса недопустимы. Калининградская область стала одним из регионов, где власти ввели обязательную вакцинацию – она касается работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и здравоохранения.

Согласно опросам, Россия лидирует по количеству людей, не желающих вакцинироваться. Свой скепсис россияне чаще всего объясняют беспокойством из-за возможных побочных эффектов