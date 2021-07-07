Олег Навальный заявил сегодня в суде о своей невиновности по так называемому санитарному делу

Вскоре после этого заседание отложили до 20 июля, — рассказал радиостанции «Эхо Москвы» защитник брата политика Алексея Навального Никас Параскевов.

«Сегодня была стадия подготовки к судебному заседанию. Оно было в усеченном формате. Сначала было слово дано представителю государственного обвинения. гособвинитель зачитала предъявленное обвинение Олегу. В ходе оглашения текста обвинения судья ее остановил и объявил технический перерыв, удалившись в судейскую, не объясняя причин. После возвращения судьи, прокурор продолжила выступление, далее защита выразила свое отношение к данному обвинению, после чего суд поставил вопрос об отложении судебного заседания на 20 июля в связи с поступившей информацией о том, что предыдущее определение Тверского суда о передаче дела в Преображенский суд по территориальной подсудности было мною обжаловано», — рассказал адвокат.

Как сказал Н.Параскевов, пока не пройдет апелляция в Мосгорсуде, возобновлено заседание по данному делу в Преображенском суде не будет.

Олегу Навальному вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января в Москве в поддержку его брата Алексея Навального. Аналогичные обвинения были предъявлены соратникам политика Любови Соболь, Анастасии Васильевой, Олегу Степанову, а также участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и муниципальному депутату Людмиле Штейн.

