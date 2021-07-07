Талибы утверждают, что захватили почти половину Афганистана

Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено во многих странах, включая Россию. Некоторые эксперты предсказывают скорое падение Кабула.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил использование российской военной базы в Таджикистане для отражения агрессии.

Бывший руководитель Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа считает, что сил ОДКБ на данный момент достаточно, чтобы держать под контролем ситуацию на таджикско-афганской границе.

Талибы начали наступление на фоне вывода из Афганистана войск США и союзников. По данным Пентагона, процесс вывода завершен на 90%.

Как сообщает телеканал Евроньюс, Американские военные покинули авиабазу Баграм ночью, не уведомив нового афганского командира и отключив электричество, в связи с чем на нее вторглись мародеры, которые в течении двух часов грабили казармы и склады. Тем временем, боевики захватили сразу несколько уездов и часто, не встречая никакого сопротивления.

Журнал Politico анализирует ситуацию и отмечает, что Москва может вмешаться в планы урегулирования конфликта, используя своё значительное военное и экономическое влияние в регионе. При этом, вывод американских войск играет на руку официальной Москве, так как она всегда с большим подозрением относилась к размещению военных США в Афганистане.

Ещё один крупный игрок в регионе — это Китай, который не упустит возможности усилить своё влияние, — считает портал The Global Times.

Эту тему продолжает британская Financial Times, которая вспоминает давний тезис, что «Афганистан — это кладбище империй». Ведь именно здесь пошли прахом амбиции древних греков, великих моголов, Советского Союза и неужели теперь в этот клубок разногласий попытается вмешаться Китай и попробует сам написать следующую страницу в истории афганского конфликта?

Издание даже описывает один из вариантов: когда Китай будет спонсировать восстановление афганской инфраструктуры; эти деньги по словам ряда экспертов, пойдут через Пакистан к талибам. То есть, опасается издание, — Пекин будет спонсировать террористов. Этим уже крайне недовольна Индия; у которой исторически сложные отношения с Пакистаном.

С тревогой о развитии ситуации в Афганистане сообщает британская ВВС, которая уверена, что теперь на пустующее место придёт запрещённая в России террористическая организация Аль-Каида. Без присмотра, она сможет восстановить свою сеть и планировать новые атаки. «Террористы уже давно в Афганистане; это горная страна и просто так выследить из там невозможно», — говорится в публикации. Поэтому, опасность для других стран, в том числе, Великобритании, резко выросла.

«Так что, заключает ВВС, — от ситуации в Афганистане больше всего выигрывают как раз террористы; которые заинтересованы в одном — это росте неопределенности и хаоса в регионе. И именно этого сейчас остаётся ждать».

По данным издания «Афганистан.ру», маршал Афганской армии Абдул Рашид Дустум, – один из самых опытных военных командиров в стране, — не участвует в отражении наступления талибов. Он тяжело переболел коронавирусной инфекцией и сейчас находится на лечении в Турции. Дустум в свое время воевал в Афганистане на стороне советских войск.