На Гаити неизвестные убили президента страны

Они напали на его резиденцию. В республике объявлено военное положение.

Нападение на резиденцию Жоневеля Моиза, по словам и.о. премьера Гаити, было совершено, когда в стране была поздняя ночь. В комплекс ворвались неизвестные вооруженные люди, которые, как утверждается, говорили на испанском, при том, что государственные языки – креольский и французский. Президент Моиз погиб на месте, его супруга была ранена и позднее скончалась в больнице. Власти Гаити уверяют, что ситуация под контролем, вместе с тем главный аэропорт страны, по данным ряда СМИ, закрыт, а рейсы перенаправляют в третьи страны. Закрыла границы и соседняя с Гаити Доминиканская Республика.

Жоневель Моиз находился на посту президента немногим более 4 лет. Его избрание сопровождалось скандалом: выборы откладывались на год из-за обвинений в фальсификации результатов. Оппоненты Моиза в феврале этого года требовали его отставки, считая, что срок его полномочий закончился, однако убитый глава государства тогда утверждал, что на своем посту он должен находиться еще год. Это спровоцировало митинги оппозиции и обвинения со стороны властей в подготовке госпереворота.

Накануне же Моиз назначил нового премьер-министра для проведения референдума по обновленной Конституции, согласно которой полномочия президента должны были быть расширены. Однако глава правительства не успел приступить к своим обязанностям, в результате пост пока остается за прежним премьером.

Соболезнования в связи с убийством президента Гаити выразили несколько стран, в том числе их направил российский МИД.