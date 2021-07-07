В несколько московских музеев с сегодняшнего дня пускают только по специальному цифровому коду

Новую систему посещения ввели Музей-заповедник Царицыно, Музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики. Замдиректора Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов сообщил корреспонденту «Эха», что большинство посетителей с пониманием отнеслись к ограничениям.

Переход на новую систему с использованием цифровых кодов – решение самих музеев, цель которого – мотивировать людей прививаться, — рассказал в эфире радио «Спутник» директор «Музея-Усадьбы Кусково» Сергей Авдонин.

В Департаменте культуры Москвы «Эху» сказали, что это инициатива самих музеев.



С конца июня так называемый QR-код нужен для посещения московских ресторанов, кафе и публичных мероприятий. Получить код могут те, кто вакцинировался, переболел или имеет отрицательный ПЦР-тест. Ввести систему цифровых кодов могут и московские театры.