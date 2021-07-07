Задержанного накануне в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте объявили персоной нон грата

Он должен покинуть Россию в течение 48 часов.

На Смоленскую площадь сегодня вызвали временную поверенную в делах Эстонии в России Уллу Уйбо. Давать комментарии после встречи она отказалась. Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Уйбо заявили решительный протест в связи с деятельностью сотрудника консульства по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом. По словам Захаровой, имеются неопровержимые доказательства его противозаконной деятельности. «В связи с комментарием МИД Эстонии о том, что задержание Марта Лятте «незаконно и провокационно», а выдвинутые против него обвинения «безосновательны», в Москве указали на недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию в ложном свете. Российская сторона считает позицию Таллина крайне циничной.

ФСБ накануне объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге при попытке получить закрытую информацию от гражданина России. О чем конкретно идет речь, не уточнялось.

В эстонском МИД заверили, что консул выполнял повседневную работу дипломата. Его задержание там назвали постановкой и провокацией, отметив, что это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью, но страна пребывания может их выслать, если сочтет их действия враждебными.