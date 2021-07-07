Литва намерена построить стену на границе с Белоруссией

Как ожидается, Литве придется потратить примерно 18 млн евро, чтобы построить ограждение. Кроме того, там будут установлены камеры и датчики.

Сейчас же планируется задействовать армию для усиления контроля на границе, рассказала премьер министр Литвы Ингрида Шимоните. По ее словам, остановка потока нелегальных мигрантов необходима не только для защиты страны, но и всего Евросоюза.

В кабинете министров Литвы отметили, что только с начала года в стране задержаны почти 1,5 тысячи нелегальных мигрантов, хотя еще год назад их было меньше ста. Человек. В основном это граждане стран Азии, а в Вильнюс попали с территории Белоруссии. Из-за мощного наплыва в государстве даже введен режим чрезвычайной ситуации.

Тот факт, что Белоруссия сама не контролирует поток нелегальных мигрантов Ингрида Шимоните назвала гибридной войной.

Вместе с тем в Минске отмечают, что из-за санкций, которые ЕС ввел в отношении Минска, в полном объеме выполнять свои обязательства республика не может. Александр Лукашенко также пригрозил вовсе прекратить сдерживать мигрантов и отметил, что не допустит того, чтобы нелегалы остались в Белоруссии.

Руководитель республики также утверждает, что Евросоюз сам виноват в таком наплыве мигрантов.

Вместе с тем, председатель Евросовета Шарль Мишель гарантировал оказать поддержку Вильнюсу для решения сложившейся ситуации.

Общая длинна стены составит почти 600 километров. О дате начала строительства пока не известно.

Писатель Виктор Шендерович считает, что сейчас в Белоруссии в заложниках окажется большое число людей

«У авторитарных режимов развязаны руки, поэтому они тактически гораздо [более] манёвренные, чем демократические страны. Например, Лукашенко совершенно плевать на этих беженцев, как и на судьбу собственных граждан, он их использует в качестве пушечного мяса, в качестве единицы торговли, в качестве мести. Это такая гибридная атака на Европу».

Шендерович не исключает, что Лукашенко может закрыть легальный выезд из страны