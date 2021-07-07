В авторитетном научном журнале Nature вышел материал об эффективности и безопасности российской вакцины «Спутник»

Редакционная статья опубликована в разделе «Новости». Ее автор не ученый, а научный журналист Бьянка Ногради.

«Российская вакцина Sputnik была предметом восхищения и споров с момента регистрации, которую препарат прошел в прошлом августе, еще до третьей фазы испытаний. Теперь же, спустя почти год, данные из России и многих других стран показывают, что «Спутник» безопасен и хорошо защищает от коронавируса», говорится в статье Nature.

О высокой, близкой к 100%, эффективности вакцины свидетельствуют исследования, проведенные в России, а также данные Минздрава Объединенных Арабских Эмиратов, мониторившего состояние 80 тысяч человек, получивших обе дозы. В Аргентине, после испытаний на 40 тысячах пожилых людей, подтвердили выводы разработчиков о том, что даже только первая доза почти на 80% снижает риски заболеть коронавирусом. Автор статьи отмечает, что теперь, спустя время, можно судить и побочных эффектах от применения «Спутника» — в основном они схожи с последствиями от других подобных вакцин: боль в месте инъекции, повышение температуры, головной боли, усталость и мышечная боль.

В Аргентине отчитались, что почти на 3 миллиона доз «Спутника» — ни одной смерти, связанной именно с вакцинацией. В Сан-Марино также не зафиксировали каких-либо серьезных побочных эффектов от препарата. Если бы они были, то об этом уже стало бы известно, учитывая, что «Спутник» одобрен почти в 70 странах, пишет автор. Но пока неизвестно даже о случаях тромбоза, которые встречались при применении западных вакцин такого типа. Тем не менее, остаются вопросы о качестве наблюдения за возможными редкими побочными эффектами – неизвестно, способна ли Россия их выявлять. Эксперты, опрошенные Nature, полагают, что, возможно, из-за этого Всемирная организация здравоохранения и европейский регулятор до сих пор не одобрили применение «Спутника».

Отметим, что хотя случаев тромбоза среди привитых «Спутником» пока не выявлено, в Аргентине сообщали, что у двух человек после прививки развилось заболевание, которое потенциально может привести к тромбозу.

Эпидемиолог и доктор медицинских наук Михаил Фаворов считает очень хорошим знаком публикацию в журнале Nature. Об этом Фаворов заявил на YouTube-канале журналиста «Эха» Александра Плющева.

Научный обозреватель «Эха Москвы» Марина Аствацатурян считает, что самое важное в публикации на сайте Nature – это признание вакцины «Спутник» экспертным сообществом.

По мнению Аствацатурян, эта публикация открывает дорогу вакцине «Спутник» к признанию ВОЗ и Европейским медицинским агентством.

Профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин уверен, что публикация о безопасности и эффективности «Спутника» повысит уровень доверия к вакцине и вакцинации.

По словам Сонина, в США в начале кампании вакцинации многие американцы отказывались делать прививки, но затем поменяли свое отношение к вакцинации.

Не так давно президент России Владимир Путин рассказал, что привился «Спутником». Примечательно, что президент, по его словам, руководствовался, прежде всего, рекомендациями знакомых, а не врачей.

Путин рекомендовал россиянам в вопросах вакцинации прислушиваться к мнению специалистов и не руководствоваться слухами.