Участник группы Pussy Riot Александр Софеев задержан после отбывания 15 суток административного ареста

Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Мансур Гильманов. По его словам, Софеев был задержан на одном из пунктов вакцинации от коронавируса, что ему вменяют, пока неизвестно. Ранее участницу Pussy Riot Веронику Никульшину вновь арестовали на 15 суток.
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