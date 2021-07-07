Суд в Петербурге запретил очередные мультфильмы

Их просмотр, по мнению экспертов, грозит здоровью и психическому развитию детей.

Октябрьский районный суд запретил мультфильмы в жанре аниме «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти» и «Счастливые лесные друзья». Музыка из начальных титров которого, возможно, известна десяткам тысяч молодых россиян.

«Счастливые лесные друзья» создали в США более 20 лет назад. Эксперты его посмотрели и установили, что этот мультсериал ориентирован на детей младшего возраста и выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости. Его просмотр «безусловно наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России»

Не менее жестко специалисты высказались по поводу мультфильма «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона». Его просмотр «может носить мотивирующее воздействие к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению». В судебном порядке с аниме в Петербурге борются с начала этого года. Под запретом уже более десятка лент.

Лишь два дня назад суд в Петербурге постановил заблокировать аниме «Акира», которое поклонники считают классикой жанра. Лента вышла на экраны более 30 лет назад