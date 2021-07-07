Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 82 регионах России заболеваемость коронавирусом растет

По ее словам, некоторые снижения фиксируются только в Москве. Голикова отметила, что в 69 регионах введены ограничения на массовые мероприятия. По ее словам, на ситуации отразились и проведенный в Петербурге матч чемпионата Европы по футболу.

Татьяна Голикова добавила, что в России полностью прошли вакцинацию на данный момент 18,5 миллионов человек.