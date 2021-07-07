В СИЗО Челябинска найден мертвыми сотрудник Росгвардии, обвиняемый в убийстве бывшей жены

В управлении ФСИН сказали Интерфаксу, что проводят служебную проверку по факту суицида. В середине июня сотрудник СОБРа напал на бывшую жену и, по версии следствия, на почве ревности, нанес ей множество ударов ножом. У пары осталось двое детей.