Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту, что первый компонент вакцины получили 27 миллионов россиян

Полностью привиты 18,5 миллионов. Она отметила, что темпы вакцинации за неделю выросли почти в два раза, — передает ТАСС. В России нет регулярно публикуемой статистики по вакцинации.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что за последние сутки прививку от коронавируса сделали более 105 тысяч человек, что стало рекордом. Глава города сказал об этом на открытии центра вакцинации для иностранцев в «Лужниках».

В свою очередь, Татьяна Голикова назвала уровень заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России пугающим.