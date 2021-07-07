Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан намерен добиваться дальнейшего отбытия наказания в другой стране

Защита, ссылаясь на российское законодательство, отмечает, что такая возможность есть.

Защита готовит ходатайство в Мосгорсуд о переводе Уилана в американскую тюрьму, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Карлова. В свою очередь, другой адвокат Владимир Жеребенков уточнил ТАСС, что документы будут направлены в суд через 2-3 недели. При этом, он заметил, что речь идет не только о США, но и любой другой стране, гражданином которой Уилан является.

Обладатель американского, британского, канадского и ирландского паспортов был задержан в Москве в декабре 2018 года. По версии следствия, бывший американский морской пехотинец получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными. Защита утверждает, что это была провокация. Сам Уилан обвинения отвергал, называя дело сфабрикованным, а суд — политическим и фиктивным. Тем не менее, он не стал обжаловать приговор, надеясь на скорый обмен. Однако после недавней встречи Владимира Путина и Джо Байдена, заключенный заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.

Сейчас Уилан отбывает 16-летний срок в мордовской колонии строгого режима.