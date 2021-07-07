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16:01, 07 июля 2021

МИД РФ: Генконсул в Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте объявлен персона нон грата

Дипломат должен покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов. Российские власти обвиняют консула в противозаконной деятельности. Дипломата задержала ФСБ по обвинению в попытке получить информацию закрытого характера. В МИД Эстонии задержание назвали постановкой и провокацией.


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