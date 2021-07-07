Публикация в научном журнале Nature о безопасности «Спутника» означает признание вакцины на международном уровне

Об этом сообщилa радиостанции «Эхо Москвы» научный обозреватель «Эхо Москвы» Марина Аствацатурян.

«Это сайт при журнале Nature, новостное дочернее издание. В журнале Nature публикации пока не было, но это очень уважаемый сайт, он фактически отражает содержание журнала Nature. Главное в этом сообщении, что вакцина признана сообществом экспертов безопасной и эффективной. Она применяется в очень многих странах, если бы были серьезные побочные ее действия, то это давно бы уже вылезло наружу. Уже на этом этапе можно сказать, что она безопасна, потому что те побочные эффекты, которые отмечаются для других аденовирусных вакцин, здесь пока что публично не известны. Эта публикация открывает путь к признанию Всемирной организацией здравоохранения и Европейским медицинским агентством, которые были камнем преткновения».

В публикации Nature также отмечается, что ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не регистрируют российский препарата из-за того, что он может вызывать редкие побочные эффекты, а из-за небольших фокус-групп, на которых проводились исследования, выявить это невозможно.

Согласно последним данным института им. Гамалеи, «Спутник» продемонстрировал почти 100% эффективность.