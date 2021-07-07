Руководство Суэцкого канала и владелец судна Ever Given подписали мировое соглашение

Детали сделки не разглашаются, однако неофициальные источники утверждают. Что стороны договорились о финансовой компенсации в размере полумиллиарда долларов.

Весной контейнеровоз в течение шести дней блокировал судоходство в Суэцком канале. После подписания мирового соглашения с судна сняли арест и через 107 дней оно сможет продолжить свой путь в Роттердам.