Московский городской суд отклонил иск соратника Алексея Навального Олега Степанова к окружной избирательной комиссии

Она не разрешила открыть избирательный счет для сбора подписей. Решение суда будет обжаловано, — сообщает Интерфакс. Степанов собирался выдвигаться в Госдуму по 201 одномандатному округу на юге Москвы. Он один из фигурантов так называемого «санитарного дела» и уже несколько месяцев находится под домашним арестом.

